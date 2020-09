L'amour est dans le pré : Les photos du mariage de Claire et Sébastien

Quelques jours après s'être mariée, Claire, participante de l'émission L'amour est dans le pré en 2015, dévoile enfin des photos de son mariage avec son "doudou" Sébastien. L'éleveuse d'oies, maman d'un petit garçon prénommé Mathéo (4 ans), a ainsi dévoilé sa robe de mariée sur son compte Instagram.

Mercredi 16 septembre 2020, la candidate d'ADP a enfin dévoilé des photos de son mariage qui a eu lieu le 12 septembre 2020. Trois souvenirs de cette journée magique qui n'ont pas été dévoilés pour évoquer cette journée mais pour souhaiter un joyeux anniversaire à son mari ! "Petit message pour toi mon doudou pour tes 30 ans !!! Mon doudou, on Amour, mon copain, mon concubin, mon amant... le père de nos enfants... Et maintenant mon mari (c'est officiel)... Tu es toujours là pour moi pour me donner l'énergie pour avancer ? Je t'aime !!! Tu me donnes tellement. Bon anniversaire mon doudou", a-t-elle écrit.