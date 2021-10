Lucile (L'amour est dans le pré) maman : un accouchement difficile, "pas mal de douleurs..."

Le 12 octobre 2021, Jérôme et Lucile ont eu le grand bonheur d'accueillir leur premier enfant. Le couple qui s'est formé grâce à L'amour est dans le pré (2020) a donné naissance à une petite fille prénommée Capucine. Alors que Lucile se remet doucement de ses émotions et profite de chaque seconde de son bébé, elle a toutefois pris le temps d'échanger avec sa communauté ce mercredi 20 octobre 2021.

Lors d'une session question/réponse sur Instagram, la jeune maman s'est notamment confiée sur son accouchement, lequel est survenu au bout de plusieurs contractions et la perte des eaux. "J'ai eu les deux. J'ai eu des contractions qui ont commencé dès le vendredi et j'ai perdu les eaux le lundi matin", a-t-elle indiqué. Et de détailler la naissance de sa fille, laquelle s'est fait attendre : "J'ai eu un bon accouchement, par voie basse. J'ai eu à peu près 24h de travail, au minimum. Donc c'était assez long. Ça a commencé le dimanche soir pour accoucher dans la nuit de lundi à mardi. Donc c'était très long et pas mal de douleurs jusqu'au lundi matin, jusqu'à ce qu'on me pose la péridurale."

Un moment pas forcément agréable à passer pour Lucile mais qui est devenu un lointain souvenir dès lors qu'elle a posé les yeux sur son enfant. "Je ne vais pas vous dire que la douleur était facile à supporter mais on oublie une fois qu'on a eu son bébé. Et puis, j'ai fait la péridurale, c'est un choix personnel, je n'avais pas envie de tester sans surtout quand j'ai goûté à la douleur", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, avec son chéri d'agriculteur, Lucile est sur un petit nuage. "Je me sens hyper bien, je me sens complète et épanouie maintenant qu'elle est née. On attendait que ça dans notre vie, on est hyper heureux. Que du bonheur !", a-t-elle conclu.