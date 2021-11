Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) toujours pas mariés : révélations du couple

Leur vie a changé grâce à L'amour est dans le pré 2020 (M6). Jérôme et Lucile vivent le parfait amour depuis leur coup de foudre au speed-dating. Un amour qui s'est renforcé le 12 octobre 2021 avec la naissance de leur fille Capucine. Mais quand ont-ils prévu de se marier ? Les tourtereaux ont répondu à cette question à l'occasion d'un live organisé le 11 novembre, sur Instagram.

Entre le maraîcher et céréalier de 38 ans et sa belle de 32 ans, cela a été une évidence. Très vite, Lucile a emménagé chez Jérôme, en Auvergne-Rhône-Alpes et ils ont eu le bonheur de découvrir un an après le début de leur relation qu'ils allaient accueillir leur premier enfant. Mais pas de mariage à l'horizon pour l'heure, un sujet qui attise la curiosité de leurs fans. Ainsi, lors de leur live, l'un d'eux a demandé quand est-ce qu'ils se diraient "oui" pour le meilleur et pour le pire. "Je ne sais pas trop. Je lui ai demandé tout à l'heure si elle répondrait oui si je lui faisait ma demande, elle m'a dit que je ne prendrais pas de vent. Donc ça me rassure. Maintenant, je pense que ça viendra avec le temps. On attend aussi que financièrement, les choses soient un peu plus tranquilles", a expliqué l'agriculteur.

Lucile a précisé qu'ils ne voulaient pas organiser un mariage en plein Covid-19 et ensuite, elle est tombée enceinte. Mais leur envie de s'unir est toujours bien présente. "J'attends qu'il me fasse une demande extraordinaire", a lancé la jeune femme, en riant.

Un peu plus tard, les tourtereaux espèrent également agrandir leur famille avec un deuxième enfant. Voire plus, car il y a "le gène des jumeaux" du côté de Jérôme. "On ne va pas trop attendre non plus. J'ai bientôt 40 ans", a ajouté Jérôme. En attendant, ils profitent de leur petite Capucine, qui ressemble beaucoup au papa. Une petite puce qui a pris un kilos et deux centimètres en un mois et qui a "un bon coup de fourchette".