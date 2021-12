Lucile fiancée à Jérôme (L'amour est dans le pré) : elle se confie sur le "gros challenge" qui l'attend

Le 26 décembre dernier, Lucile et Jérôme ont annoncé une magnifique nouvelle : le couple qui s'est formé grâce à L'amour est dans le pré en 2020 a décidé de se marier. C'est sur Instagram qu'ils ont annoncé leurs fiançailles, seulement deux petits mois après la naissance de leur fille Capucine. "Le conte de fée continue...et j'ai dis OUI", s'est réjouit Lucile en légende d'une photo de Jérôme agenouillé devant elle et en train de lui passer une bague au doigt. Rapidement, les messages de félicitations se sont multipliés, dont celui de Karine Le Marchand ou de leur ami agriculteur Mathieu.

Lucile et le maraîcher et céréalier de 38 ans ont prévu de se marier devant tous leurs proches au cours de l'année 2022, il est donc déjà temps de commencer à tout préparer. Mais avant, la jeune maman de 32 ans a un défi tout personnel à relever. En story ce mercredi 29 décembre 2021, elle a confié vouloir entreprendre un régime afin d'être la plus belle dans sa future robe de mariée. "Le plus gros challenge pour moi ça va être pour la robe de mariée. J'aimerai bien perdre un petit peu, il va falloir se lancer dans la diet. Bon j'attends la fin des fêtes parce que c'est mission impossible avant le nouvel an mais il faut absolument que je m'y mette, que je perde mes derniers kilos de grossesse et peut être un peu ceux d'avant aussi. Ce serait top !", espère-t-elle.

Nul doute que Lucile parviendra à réaliser tous ses objectifs, elle qui a réussi à rapidement s'amincir seulement douze jours après son accouchement. Une joie qu'elle avait partagé avec sa communauté. "Je rentre dans mon jean d'avant grossesse. Un peu serrée mais simplement 5-6 kilos à perdre", annonçait-elle.

Rappelons que tout est allé très vite entre Jérôme et Lucile. Seulement un an après leur rencontre sur le tournage de L'amour est dans le pré, le couple a annoncé attendre leur premier enfant. Le mariage se présente alors comme la suite logique de leur belle histoire.