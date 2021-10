Lucile (L'amour est dans le pré) déjà amincie : sa "petite victoire" après la naissance de sa fille

Le 12 octobre 2021, la vie de Lucile et Jérôme a changé à tout jamais. Les amoureux qui se sont rencontrés dans l'émission L'amour est dans le pré (M6) en 2020, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Capucine. Depuis, ils nagent dans le bonheur. La maman qui confie ses humeurs et ses bons plans sur les réseaux sociaux a fait une sacrée confidence dimanche 24 octobre.

Douze jours après la naissance de son enfant, Lucile a déjà presque retrouvé la ligne. Une joie pour elle, partagée en story de son compte Instagram. En photo de son pantalon, elle a fait part de sa "petite victoire". "Je rentre dans mon jean d'avant grossesse. Un peu serrée mais simplement 5-6 kilos à perdre", a-t-elle écrit.

Lors du tournage du bilan de L'amour est dans le pré, diffusé en août, Lucile avait évoqué sa grossesse et sa prise de poids. Alors qu'elle rentrait dans son sixième mois, elle avait révélé n'avoir pris que cinq kilos.

Comblé par Capucine, le couple a vécu un grand moment ce week-end. La rencontre entre leur bébé et son parrain. Celui-ci n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Mathieu - lui aussi révélé dans L'amour est dans le pré - lequel s'est marié avec Alexandre il y a quelques mois. Le candidat qui souhaite avoir recours à la GPA avec son mari a pu prendre Capucine dans ses bras et lui a même fait faire un petit rototo.

La famille de L'amour est dans le pré est très soudée et récemment, c'est Franck qui a voulu rendre hommage à Capucine. Le sylviculteur et maraicher de 46 ans de la saison 2021 a choisi de planter un arbre. "Ce joli cormier va être planté pour Capucine, le bébé de Jérôme et Lucile. Je me suis, en effet, inscrit à ADP, après avoir vu naître leur belle histoire d'amour. J'ai rencontré ce beau couple lors d'un tournage et ai demandé à Lucile si je pouvais poser ma main sur son ventre pour sentir ce miracle de la vie qu'est un enfant. Donc, Capucine, tu pourras venir voir TON arbre, autant de fois que tu le voudras, et quand tu voudras, c'est le tien", avait-il déclaré sur Instagram.