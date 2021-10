Franck (L'amour est dans le pré) : Des intrus armés sur sa propriété, grosse colère et menace

C'est l'un des agriculteurs qui fait le plus le buzz depuis le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. À 46 ans, Franck fait en effet beaucoup parler sur les réseaux sociaux après chaque épisode. Mais samedi 23 octobre 2021, ce n'est pas pour ses histoires de coeur avec ses prétendantes qu'il a retenu l'attention.

Le maraîcher de Nouvelle-Aquitaine s'est saisi de son compte Instagram pour exprimer sa colère après avoir retrouvé des douilles de fusils. Preuve que des gens armés ont pénétré son terrain, et plus précisément des chasseurs. "Lorsque tu vas dans ton bois et que tu retrouves ce genre de choses, tu te dis que non seulement cette personne rentre chez toi comme si elle était chez elle et qu'en plus elle y laisse ses déchets. Ce genre de personne irresponsable envers la nature s'étonnera qu'un jour l'accès à mes bois sera interdit. Ce n'est pas dur de les ramener chez soi et de les mettre dans le sac de recyclage", s'est-il insurgé en légende d'une photo des fameuses douilles.