Cécile (L'amour est dans le pré) en larmes : révélations ce qu'il s'est passé chez Franck

Grosse désillusion pour Cécile, dans L'amour est dans le pré 2021 (M6). Après avoir compris que Franck n'était pas prêt à avoir une relation à distance pendant un moment, l'employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans a pris la décision de partir. Un moment fort en émotions. Aujourd'hui, elle découvre toutes les images de son aventure. Et elle n'a pas caché que c'était très difficile à regarder.

Depuis le début de la diffusion de L'amour est dans le pré, Cécile partage les coulisses de son aventure avec ses abonnés. Après avoir notamment critiqué sa rivale Anne-Lise, la prétendante a répondu à des questions qui intriguaient beaucoup les internautes le 21 octobre : "Ce n'est pas trop dur de te revoir à la télé ?", "Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu te vois ?" Ainsi, elle a expliqué que, comme tout le monde, elle avait remarqué quelques petites choses en se voyant à la télévision. Mais elle est fière car elle est restée naturelle.

"Lorsque je vois les images, les émotions reviennent. C'est très intense ce type d'aventure ! Revoir le speed-dating était magique. Dans les bois j'étais à l'aise, même si j'ai bien vu que je n'ai pas gardé le sourire quand les compliments fusaient sur le physique d'Anne-Lise, comme si je n'étais pas là... Je croyais pourtant l'avoir", a-t-elle expliqué. Elle fait référence à leur sortie en forêt durant laquelle elle a expliqué à Franck qu'elle souhaitait développer sa ferme familiale avec son fils. Un projet qui l'empêchait de tout quitter pour s'installer avec lui, contrairement à Anne-Lise.

Cécile a ensuite expliqué que revoir l'épisode du 18 octobre, durant lequel elle quittait l'aventure en larmes, a été difficile. Ses larmes ont donc "coulé à nouveau". "Ce n'est pas dur de me voir. Ce qui est plus dur c'est de découvrir ce qui est dit en off", a-t-elle conclu.