Franck (L'amour est dans le pré) en couple : des baisers, des larmes... et déjà des regrets ?

Franck, le sylviculteur et maraicher de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine, était toujours aux petits soins avec ses prétendantes Anne-Lyse, professeure de lettres de 40 ans, et Cécile (43 ans), qui travaille dans un laboratoire d'analyses sensorielles. Au début de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 18 octobre, il était encore indécis. La donne a-t-elle changé ?

Anne-Lyse a en tout cas tout donné pour attirer son attention. Elle lui avait préparé une surprise : une balade romantique en calèche, en costume d'époque. La passionnée de reconstitution historique était prête à "ouvrir [son] coeur" et espérait qu'il en ferait de même. Après lui avoir fait enfiler une cape, tous deux sont partis. Elle lui a clairement fait savoir qu'elle ne comptait pas tenir la chandelle. Et très vite, ils ont fini par se prendre les mains. "Ca me fait de l'effet. J'aime bien que tu me touches comme ça", a-t-il avoué. Puis il a fait comprendre à sa prétendante qu'elle était sa favorite.

Pendant ce temps, Cécile a discuté avec la maman de Franck. Elle en a profité pour la sonder afin de savoir si son fils était réellement prêt pour une relation à distance. La prétendante comparée à Line Renaud a donc eu la confirmation qu'il préférait avoir une femme tout le temps à ses côtés. Attristée, Cécile a fini par fondre en larmes dans le jardin. "Ce n'est pas moi qu'il lui faut. Ce qui m'a un peu mis un coup de massue, c'est que quand on a parlé ça avait l'air de lui sembler logique d'y aller petit à petit. Et là j'ai l'impression que pas du tout. (...) Je crois que la meilleure des solutions, c'est de les laisser tranquilles avec Anne-Lyse", a-t-elle expliqué très émue.

Une fois dévêtu par Anne-Lyse, Franck savait qu'il devait annoncer sa décision. Mais il ignorait que Cécile était déjà prête à partir. Une fois leur discussion terminée, la prétendante aux yeux revolvers a annoncé, les larmes aux yeux, qu'elle souhaitait partir. "Le pratique prend le pas sur l'affectif", a confié l'agriculteur très ému.

Enfin seul avec Anne-Lyse, Franck s'est laissé aller en l'embrassant lors de la visite du moulin qu'il a rénové en gîte. Mais il avait toujours Cécile en tête. "J'ai embrassé Anne-Lyse alors que Cécile était sur la route. C'est dur. En même temps que Cécile, mon coeur est parti. C'est moi qui ait fait le choix, mais je n'étais peut-être pas prêt à le faire si rapidement", a-t-il avoué les larmes aux yeux. Anne-Lyse réussira-t-elle à lui faire oublier Cécile ? La suite au prochain épisode.