Franck (L'amour est dans le pré) compare Cécile à Line Renaud : la star lui répond !

Plutôt actif sur les réseaux sociaux, Franck a souhaité lui répondre après avoir découvert son message. "Lorsque le tweet d'une grande dame que j'adore me touche le coeur. Merci Line pour votre gentil message", a-t-il écrit. Tout aussi touchée, Cécile a également souhaité réagir à la publication de Line Renaud, sur son compte Instagram : "Etre comparée à cette belle et grande dame, qui plus est engagée dans de nobles causes, était un sacré compliment ! Qu'elle en est écho et fasse ce post est très touchant ! Oui, je suis ravie de ce compliment et j'espère avoir autant de charme et de charisme que Line Renaud toute ma vie... et avoir un Loulou à mes côtés."

Ce n'est pas la première fois qu'un agriculteur fait révérence à une personnalité. Au moment de décrire sa femme idéale, Francis, de L'amour est dans le pré 2019, avait fait référence à Anne Hidalgo. "Merci Francis", avait donc répondu la femme politique qui se présente aux prochaines présidentielles.