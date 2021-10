Franck (L'amour est dans le pré) : Révélations sur Cécile, ces scènes déterminantes jamais diffusées

Les téléspectateurs de M6 ont assisté à un moment fort en émotions, lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 lundi 18 octobre. Franck a dû se résoudre à laisser partir Cécile (43 ans, employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles). Un moment douloureux sur lequel il est revenu en détails sur Instagram, jeudi 20 octobre.

De nombreux téléspectateurs ont eu du mal à y croire et pourtant, c'est bel et bien Anne-Lise (une professeure de lettres de 40 ans) qui est restée au côté de Franck. Ayant compris, après une discussion avec la maman de ce dernier, que le sylviculteur et maraîcher de 46 ans ne souhaitait pas de relation à distance, Cécile a fait le choix de partir. Les larmes ont donc coulé des deux côtés. Car même s'il a officialisé son couple avec son autre prétendante, Franck avait toujours celle qu'il compare à Line Renaud en tête. Et en découvrant son dernier message, publié en commentaire d'une publication Instagram de Cécile, on comprend pourquoi !

"Il y a eu des scènes coupées. Donc je vous raconte", a tout d'abord écrit Franck, qui était à l'époque complètement tiraillé par ses sentiments. Selon l'agriculteur, la journaliste qui s'occupait de lui l'a "harcelé" pour qu'il fasse un choix. Ne sachant pas vraiment quoi faire, il s'est isolé sur son île. Il a envoyé un message à une personne de l'équipe de L'amour est dans le pré afin de savoir à quelle femme il devait donner son coeur. "Mon message était : "Au secours, je n'arrive pas à ouvrir mon coeur, aide moi s'il te plaît. J'ai peur de faire une bêtise.' J'attends la réponse une heure, en vain... Le téléphone ne passe pas sur l'île", a-t-il précisé.

Je ne dois pas la retenir

C'est donc toujours autant perdu qu'il est rentré chez lui. Et très vite, sa maman lui explique qu'elle a eu une discussion avec Cécile. "Je vais voir Cécile, en cachant mon désarroi. Je lui demande si je peux la serrer dans mes bras. Et là... Un sentiment indescriptible m'envahit. Mais impossible de lui dire. Je n'ai pas le droit, son projet est beau, je ne dois pas la retenir. Elle part pendant que je retiens mes larmes, je ne dois pas montrer... ", a confié Franck. Il ne voulait en effet pas que sa prétendante abandonne son projet de développer la ferme familiale à la Rochelle. Projet qui l'empêchait de venir vivre avec lui, du moins pas rapidement, alors qu'Anne-Lise était prête à tout quitter immédiatement.

C'est donc le coeur lourd que Franck a vu Cécile partir. Et, terrible coup du sort, à ce moment-là, il a reçu la réponse de la personne de la production à qui il avait envoyé un SMS lorsqu'il était sur son île. "La voiture s' en va. Immédiatement, mon téléphone vibre. Je regarde la messagerie et lis le SMS : 'Franck, ne laisse pas partir Cécile, c'est la femme de ta vie.' Là, je m'effondre et pars chialer dans le chai à bois. Je viens de faire la plus grosse bêtise de ma vie...", a-t-il avoué.