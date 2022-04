Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) bientôt mariés : révélations sur la cérémonie

Lucile (31 ans) n'a pas perdu de temps ! Il faut dire que son mariage avec Jérôme (40 ans) est prévu pour cet été, la prétendante de L'amour est dans le pré 2020 (M6) n'avait donc que peu de temps pour l'organiser, la demande en fiançailles ayant été faite à Noël. En story Instagram, le 7 avril 2022, elle a fait un petit point sur l'avancée de l'organisation.

Jeudi, la communauté de la maman de la petite Capucine a découvert qu'elle avait déjà bien avancé. "Petit point sur l'avancée du mariage. Nous avons le fleuriste - enfin c'est en cours -, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend", a tout d'abord confié Lucile. Elle a ensuite expliqué que le DJ était booké et que, grâce à l'organisatrice de mariage, la décoration était superbe. "Je ne vous cache pas qu'on est sur une ambiance vraiment bois naturel. Quelque chose qui nous ressemble évidemment. On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", a-t-elle conclu.

Perte de poids avant le mariage pour Lucile

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Jérôme et Lucile ont prévu d'inviter des anciens candidats de L'amour est dans le pré. Mais on imagine que Mathieu et Alexandre, dont ils sont très proches, seront de la partie. Ce qui est certain, c'est que leur gâteau de mariage ne sera pas fleuri. "Je suis en train de réfléchir à notre wedding cake... Alors clairement, je suis chiante parce que je ne veux pas de fleurs dessus. Je n'aime pas trop trop ça en général, je trouve que ça fait un peu... Enfin, je trouve qu'on en met toujours pleins dans les mariages et ça fait vachement mortuaire", expliquait Lucile début mars.

En parallèle de l'organisation, la future mariée se concentre sur son physique puisqu'elle souhaite perdre du poids. Elle a déjà perdu cinq kilos comme on a pu le voir avec un avant/après bluffant. Il lui en reste encore cinq à perdre si elle souhaite atteindre son objectif.