Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) : Leur mariage avance à grands pas !

Jérôme et Lucile ne perdent décidément pas de temps ! Le 26 décembre dernier, au lendemain de Noël, le maraîcher et céréalier de 38 ans a demandé sa belle en mariage. Ils avaient eu un coup de foudre dans L'amour est dans le pré en 2020 et deux mois après, leur fille Capucine est née. C'est bien évidemment un grand "oui" qu'a répondu Lucile, sur son petit nuage. Depuis, la jolie bretonne de 32 ans ne pense plus qu'à ça. En effet, dès lors que Jérôme lui a passé sa bague de fiançailles au doigt, Lucile a commencé à tout organiser.

En story Instagram dimanche 9 janvier, elle a justement confié avoir déjà presque tout planifié pour le jour J. "Pour le mariage, on progresse !", a-t-elle commenté sur une photo d'elle où étaient cochées les cases suivantes : "la date et le lieu", "le thème", "la liste des invités", "les témoins" et bien sûr "l'organisatrice de mariage" qui, on l'imagine, l'accompagne dans toutes les démarches. Une véritable prouesse aux yeux des internautes. "Vous êtes sacrément efficaces", a reconnu l'un d'entre eux. Ce à quoi Lucile a répondu : "Ou ultra impatients." Et pour elle de conclure : "On a tellement hâte !".