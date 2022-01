Lucile (L'amour est dans le pré) amincie : elle dévoile le secret de son régime drastique

Le 26 décembre 2021, Lucile disait "oui" à Jérôme. Bien déterminée à être la plus belle dans sa robe de mariée, l'ancienne prétendante de l'agriculteur révélé dans l'émission L'Amour est dans le pré s'est remis au sport afin de perdre quelques kilos.

Maman d'une petite fille prénommée Capucine née en octobre 2021, la jolie brune compte bien retrouver une taille fine pour pouvoir porter la robe blanche de ses rêves. Sur Instagram, la jeune femme a même partagé ses exploits sportifs en dévoilant sa technique pour une remise en forme express : un tapis de course Décathlon. "Je ne cherche pas les performances de fou et je ne suis pas ultra sportive alors j'ai pris quelque chose de basique pour m'y remettre" a précisé la jeune femme.

Ultra-motivée, elle ajoute : "Le plus gros challenge pour moi ça va être pour la robe de mariée. J'aimerais bien perdre un petit peu, il va falloir se lancer dans la diète. Bon, j'attends la fin des fêtes parce que c'est mission impossible avant le nouvel an mais il faut absolument que je m'y mette, que je perde mes derniers kilos de grossesse et peut-être un peu ceux d'avant aussi. Ce serait top."

Un challenge qui devrait être simple pour Lucile qui a déjà réussi à perdre deux kilos en seulement quelques jours. Sur Instagram, on la découvre en tenue de sport, toute transpirante. "Et c'est reparti ! On reste motivé ! Déjà - 2 kilos, les amis (...) Encore bien transpiré, je reprends goût tout doucement au sport" écrit-elle.

Pour rappel, Lucile avait déjà annoncé une "petite victoire" douze jours seulement après la naissance de son premier enfant. Très heureuse, elle confiait déjà rentrer dans ses jeans "d'avant-grossesse". Un défi qui sera donc sûrement très vite relevé par la jolie brune qui s'impatiente déjà de passer la bague au doigt à son futur époux.