Lucile (L'amour est dans le pré) encore amincie : l'avant/après bluffant en images !

Depuis leur rencontre dans L'amour est dans le pré, devant les caméras de M6, Jérôme et Lucile filent le parfait amour. Le couple prépare son mariage et a déjà agrandi la famille ! En effet, la jeune femme a donné naissance à une adorable petite fillette prénommée Capucine en octobre dernier. Cinq mois plus tard, elle qui peinait à se délester de ses quelques kilos de grossesse partage son impressionnante perte de poids en images ! De quoi bluffer les internautes, fiers de son évolution physique.

Lundi 28 mars 2022, l'amoureuse du maraîcher se saisit de son compte Instagram. En story, elle évoque sa silhouette et publie un avant/après bluffant. Sur une première photo, Lucile prend la pose en legging et brassière de sport noirs. Sur le deuxième cliché, la même tenue couleur prune... et cinq kilos en moins ! Entre ses cuisses plus affutées, sa carrure affinée et un ventre nettement moins gonflé, cette perte de poids est bien visible. "Mon objectif est avant tout un objectif pour garder la santé, avoir un autre enfant sans cumuler les kilos... Ensuite vient le côté purement esthétique", indique la jeune maman.

Sa jolie silhouette, Lucile l'"assume totalement, avec dix kilos en plus ou en moins". "Je ne serai jamais Pamela Anderson, d'ailleurs j'ai toujours été ronde, et je ne le souhaite pas, poursuit-elle. J'aspire simplement à retrouver la forme et la ligne. Chaque femme est unique et belle peu importe le chiffre sur la balance." Une phrase tellement vraie, comme le confirme un être cher à son coeur. "Ma maman a toujours les mots justes", indique Lucile avant de citer Saint-Exupéry : "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Début mars, la jeune femme évoquait déjà sa perte de poids. Toujours sur le réseau social de partage d'images, Lucile révélait vouloir perdre dix kilos avant son mariage avec Jérôme prévu pour l'été prochain. "J'ai perdu 4 kilos, mais là vraiment j'ai stagné avec dégustations traiteurs, le salon de l'agriculture, les amis à la maison. Je ne suis pas dans une phase de grande perte. Mais je continue, je ne lâcherai rien", avait-elle précisé. Une détermination payante puisque depuis, elle a de nouveau perdu un kilo ! Elle a ainsi atteint la moitié de son objectif.