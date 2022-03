Lucile (L'amour est dans le pré) amincie : objectif -10kg malgré quelques difficultés

Lucile est sur un petit nuage. Grâce à L'amour est dans le pré 2020 (M6), elle a rencontré l'homme de sa vie en la personne de Jérôme. Le maraîcher de 40 ans et elle se sont rapidement mis en couple à la suite de leur coup de foudre et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Prochaine étape pour les amoureux : le mariage. Mais avant cela, l'ancienne SPA Manager s'est lancé un défi de taille.

En octobre 2021, Lucile est devenue l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Capucine. Et, comme toutes les femmes enceintes, elle a pris du poids et a donc vu sa silhouette se transformer. Mais à Noël, Jérôme lui a demandé sa main, un mariage qu'ils souhaitent célébrer l'été prochain. La jeune maman s'est donc mis en tête l'objectif de perdre du poids avant le grand jour, afin d'être bien dans sa peau. Fin janvier, elle révélait avoir perdu 3,3 kilos. Le 9 mars 2022, elle a de nouveau fait le point à l'occasion d'une session de questions/réponses.

L'un(e) de ses abonné(e)s a souhaité savoir si elle avait de nouveau perdu du poids depuis. "J'ai perdu 4 kilos, mais là vraiment j'ai stagné avec dégustations traiteurs, le salon de l'agriculture, les amis à la maison. Je ne suis pas dans une phase de grande perte. Mais je continue, je ne lâcherai rien", a tout d'abord répondu Lucile. Cette dernière a pris conscience que parfois, il faut savoir lâcher prise et "laisser les choses revenir naturellement". "Une perte linéaire et radicale ne serait pas bonne. Il ne faut pas que je sois frustrée, sinon je ne tiendrai pas dans la durée. Il s'agit avant tout de la santé et de profiter quand même de la vie. Mon objectif, au moins -10 kilos pour le mariage", a-t-elle conclu. Pour y arriver, l'ancienne prétendante de M6 fait régulièrement du sport comme elle le dévoile sur ses réseaux sociaux et tente, autant que possible, d'avoir une alimentation équilibrée. Reste à savoir si cela suffira pour perdre le poids qu'elle souhaite avant son union.

Pour l'heure, Jérôme et elle n'ont pas encore choisi leurs alliances. Mais Lucile en verrait bien une en diamants.