Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) parents : le touchant cadeau d'un autre agriculteur

Le cadeau inhabituel a fait son effet ! "Mais tu es tellement adorable Franck, lancent Jérôme et Lucile. Tu es vraiment un homme exceptionnel, nous te souhaitons autant de bonheur et de recevoir autant d'amour en perfusion que nous en donnons et en recevons depuis un peu plus d'un an et 4 mois. On viendra voir ce bel arbre avec elle." Le début d'une belle amitié entre le couple et Franck, marqué par leur rencontre à l'antenne de M6 !

Rappelons que lors du tournage de la quinzième saison de L'amour est dans le pré, Jérôme et Lucile avaient eu un énorme coup de foudre mutuel lors des speed-dating. Rapidement, ils se sont montrés complices, poursuivant ainsi leur histoire d'amour à deux. D'ailleurs, la jeune femme s'est installé chez son amoureux dans la foulée... et les voilà devenus parents ! L'émission a fait beaucoup pour eux, et ils ne l'oublient pas. C'est ainsi qu'ils ont choisi Mathieu, agriculteur de leur édition, comme parrain de leur petite Capucine.