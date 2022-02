Lucile (L'amour est dans le pré) : Sa mise en garde aux futures prétendantes !

Leur destin a basculé il y a maintenant deux ans. Jérôme et Lucile ont eu un véritable coup de foudre devant les caméras de L'amour est dans le pré 2020, sur M6. Ils ne se sont plus jamais quittés et sont même devenus les heureux parents d'une petite Capucine (née en octobre 2021). L'émission de dating présentée par Karine Le Marchand a changé leur vie et Lucile souhaite désormais adresser un message à celles qui envisagent de tenter leur chance, comme elle par le passé, auprès d'un agriculteur.

Ce vendredi 25 février 2022, en story sur Instagram, la jolie blonde en couple avec le maraîcher et céréalier de 39 ans répond "à toutes celles qui demandent des conseils pour écrire aux agriculteurs de la saison 17" dont les portraits ont déjà été diffusés. "Peu importe comment ni pourquoi, écrivez si votre coeur vous y pousse ! On ne vit qu'une fois ! On s'en fout des caméras et du qu'en dira-t-on, lâche-t-elle. Il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, même sans caméra. Ceux qui vous jugent sont ceux qui vous envient et qui jalousent le courage que vous aurez d'écrire et de vous lancer pour la plus belle des raisons, l'amour."

Et de mettre en garde une partie des admiratrices : "Sachez, pour celles qui tenteraient d'outrepasser les caméras, que ce n'est pas loyal ni juste." L'ancienne SPA manager précise que "ces messieurs se mettent à nu et prennent le risque de s'exposer au public pour rencontrer l'amour, ils recherchent donc une personne capable du même cran et capable de montrer autant de volonté pour eux". "Si vous n'êtes pas capable d'aller face à une caméra pour Monsieur, c'est que Monsieur n'est pas pour vous !", estime Lucile.

Concernant le contenu de la lettre, la jeune maman amincie conseille d'y mettre de la "sincérité" et de la personnalité. "C'est une lettre de séduction donc n'étalez pas toute votre vie", ajoute-t-elle avec humour. Et de conclure : "Mieux vaut vivre à fond que de toujours avoir peur, de ne rien faire et de passer à côté de votre chance." Quelques mots encourageants qui pousseront peut-être des prétendantes à se lancer et vivre, qui sait, une aussi belle histoire que celle de Jérôme et Lucile !