Lucile (L'amour est dans le pré) maman épuisée : Capucine lui rend la vie dure, la vérité sur "la vie de parents"

Il y a bientôt dix mois, la vie de Lucile et Jérôme a pris un autre sens. Les deux candidats de L'amour est dans le pré 2020 (M6) ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille qui se prénomme Capucine. Bien qu'elle leur offre un bonheur inconditionnel, la jeune femme n'a pas caché que ce n'était pas simple tous les jours.

Cet été, Jérôme et Lucile vont passer un grand cap dans leur relation. Les tourtereaux vont s'unir devant leurs proches pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, mardi 9 août 2022, l'ancienne prétendante de M6 est allée récupérer sa robe de mariée en compagnie de sa maman. Sa fille Capucine aussi était de la partie, une joie pour la future mariée. "Jamais je n'aurais pensé avoir ma fille auprès de moi pour ce moment. Moment magique", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on pouvait la voir regarder des robes avec sa princesse dans les bras.

Le lendemain, c'est seule que la fiancée de Jérôme est sortie. L'occasion pour elle de se confier sur la période un peu difficile qu'elle est en train de vivre. "Mamie garde Capucine. J'en profite pour faire quelques courses au calme. En ce moment, Capucine dort très peu et très mal. Une vraie pile. Elle ne s'arrête pas, du coup nous aussi. Les journées sont épuisantes. Surement la chaleur, le fait qu'elle a été malade tout le mois de juillet. Peut-être parce qu'elle grandit, ses progrès très rapides ces derniers temps. Peut être que ci, peut-être que ça... On ne saura jamais. Vie de parents", a-t-elle écrit.

Des confidences qui font écho à celles qu'elle a faites il y a quelques jours. Le 6 août dernier, elle a révélé qu'à cause d'une "grosse fatigue", elle allait s'éloigner d'Instagram pour la journée. Le lendemain, elle était sortie de sa réserve pour donner de ses nouvelles. Après avoir précisé que cela allait un peu mieux, elle a déclaré : "J'étais exténuée. En ce moment le rythme est tellement intense. J'avoue que Capucine a été un peu compliquée sur le mois de juillet et elle a été malade aussi. Donc ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu un petit coup de mou et il a fallu que je me repose. J'espère que ça ira mieux." Elle avait également révélé que sa fille s'était levée toute seule, un moment "incroyable".