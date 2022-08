Lucile (L'amour est dans le pré) : Evénement "incroyable" pour sa fille Capucine après une période compliquée

Lucile était de retour en story Instagram, le 7 août 2022. Après avoir révélé qu'elle était très fatiguée et qu'elle allait donc s'éloigner des réseaux sociaux durant la journée, la prétendante de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a donné de ses nouvelles. Elle a également fait une grande annonce concernant Capucine (fruit de ses amours avec Jérôme), bientôt âgée de 10 mois.

Samedi, Lucile a inquiété ses abonnés en annonçant qu'elle n'était pas du tout en forme et qu'elle avait besoin de repos. Ils ont donc dû être un peu rassurés quand elle a repris la parole le lendemain pour confier que ça allait "un peu mieux". "J'étais exténuée. En ce moment le rythme est tellement intense. J'avoue que Capucine a été un peu compliquée sur le mois de juillet et elle a été malade aussi. Donc ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu un petit coup de mou et il a fallu que je me repose. J'espère que ça ira mieux", a-t-elle révélé.

On l'espère également pour elle car les préparatifs de son mariage avec Jérôme se poursuivent. Ce lundi 8 août, sa maman va la rejoindre pour le dernier essayage de sa robe, qu'elle récupèrera demain. "Le challenge perte de poids touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'un petit kilo donc je suis super contente", s'est réjouie celle qui a donc perdu 9 kilos depuis mars dernier. Autre source de bonheur, sa fille Capucine qui a fait "des progrès de dingue" dernièrement. "Hier, elle s'est levée toute seule. C'était un grand moment. C'était super de voir ça en direct. Vraiment sans appui, sans rien. C'est incroyable. Elle n'a même pas 10 mois et elle se lève déjà. Jérôme a marché à 10 mois, donc on se dit qu'elle va peut-être faire comme lui. En tout cas elle n'est obsédée que par ça. Il faut tout le temps qu'elle soit au sol, à grimper, à se lever. C'est hallucinant, il n'y a que ça qui l'intéresse", a-t-elle conclu. Peut-être la petite fille marchera-t-elle donc avant leur union, dont la date n'a jamais été dévoilée. Le public sait simplement qu'il se déroulera cet été, sur le thème "campagne et chic".