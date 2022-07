Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré), bientôt le mariage : une étape passée, grande annonce !

Pour Jérôme et Lucile, tout a basculé en 2020. C'est en effet l'année où ils se sont rencontrés devant les caméras de L'amour est dans le pré, sur M6. Et depuis, l'agriculteur et sa douce filent le parfait amour. En octobre dernier, le couple a accueilli son premier enfant, une adorable petite fille prénommée Capucine. Ce n'est pas tout : Jérôme et Lucile ont prévu de célébrer leur mariage cet été. Alors que le jour J approche à grands pas, les amoureux en montrent un peu plus...

Ce mardi 5 juillet 2022, Jérôme et Lucile se saisissent de leur compte Instagram afin de partager de nouvelles images avec leurs près de 215 000 followers sur le réseau social. L'agriculteur apparait ainsi avec une perruque rose sur la tête , une cravate flashy à paillettes autour du cou et un col imprimé animal. Un look qui détonne ! De son côté, la future mariée partage quelques instants de ses préparatifs, entre la coiffure, le maquillage et la manucure.

"Enterrées nos vies de garçon et de jeune fille ! Vivement que l'on se découvre le jour J mon amour ! Tellement hâte de te voir sur ton 31. Maquillage, chaussures, costume, robe, bijoux... Et nous, on est de plus en plus impatients de se dire OUI... Les préparatifs s'accélèrent", lance alors Lucile en légende de cette courte vidéo. Et d'ajouter : "Merci @perlesdemotions de nous supporter tout au long de ces préparatifs. Nous sommes tellement indisciplinés des fois... enfin surtout Jerôme." Les internautes l'avaient déjà bien compris : le jeune papa a célébré son enterrement de vie de garçon et la belle son enterrement de vie de jeune fille, comme confirmé en hashtag. Un moment intense qui les rapproche encore plus. "Complices comme jamais", précise même la belle.