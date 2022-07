Lucile (L'amour est dans le pré) toujours plus amincie : nouvelle perte de poids avant le mariage

En octobre 2021, Lucile et Jérôme ont connu le grand bonheur de devenir parents pour la première fois, seulement un an après leur rencontre sur le tournage de L'amour est dans le pré (2020). L'adorable Capucine, qui a bien grandi depuis sa naissance, est depuis naturellement au centre de leur attention. Mais, l'agriculteur et celle qui a été sa prétendante ne s'oublient pas. Lucile prend d'ailleurs particulièrement soin d'elle depuis son accouchement, désireuse de perdre tous ses kilos de grossesse, si ce n'est un peu plus. Et sa motivation, elle la puise à l'idée que son mariage avec Jérôme ne saurait plus tarder.

En effet, pour être certaine d'être la plus belle le jour J, la pétillante jeune femme fournit des efforts intensifs au quotidien, que ce soit via des séances de sport ou à travers une bonne alimentation. C'est d'ailleurs sans doute sa nouvelle routine qui lui a inspiré l'écriture d'un livre de cuisine. Quoi qu'il en soit, Lucile se rapproche toujours plus de son objectif. En story Instagram, elle a partagé un avant/après qui parle de lui-même. Une première photo date de janvier dernier et une autre d'"aujourd'hui", soit le jeudi 21 juillet 2022. En leggings et brassières, elle adopte la même posture sur les deux clichés mais le changement est tout à fait notable. Lucile s'est beaucoup amincie, et de partout ! "J'ai perdu 8 kilos et 4cm pour les cuisses, 1cm pour les seins, 2cm en tour de taille, 7cm au nombril, 6cm pour les hanches", a-t-elle précisé. (Voir notre diaporama).

Lorsqu'elle a entrepris de perdre du poids, Lucile s'est mise au défi de se délester de 10 kilos pour le mariage. Force est de constater qu'elle a presque réussi son pari. Elle précisait toutefois ne pas chercher la minceur à tout prix, bien consciente de ses rondeurs qu'elle affectionne. "Je ne serai jamais Pamela Anderson, d'ailleurs j'ai toujours été ronde, et je ne le souhaite pas. J'aspire simplement à retrouver la forme et la ligne. Chaque femme est unique et belle peu importe le chiffre sur la balance", rappelait-elle à sa communauté.