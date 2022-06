Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) dévoilent leur nouveau projet : Karine Le Marchand impliquée

Jérôme et Lucile ont décidément bien fait de participer à L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs ont suivi leur belle histoire en 2020 et depuis, ils s'épanouissent toujours autant l'un avec l'autre. Mieux encore, l'agriculteur et sa moitié ont déjà agrandi leur famille en accueillant leur fille Capucine en octobre 2021. Deux mois plus tard, en décembre, Jérôme demandait Lucile en mariage. La cérémonie doit avoir lieu cet été et le couple est actuellement en plein dans les préparatifs. La jeune femme a même d'ores et déjà eu droit à son enterrement de vie de jeune fille.

Le planning est donc chargé depuis un petit moment et pourtant, dans le secret, Jérôme et Lucile ont réalisé un autre projet. Sur Instagram, ils ont révélé s'être adonnés à l'écriture d'un livre intitulé Les recettes de Jérôme et Lucile, dont la sortie est prévue à la rentrée 2022. Comme son nom l'indique, les ex-candidats de M6 espèrent conseiller au mieux leurs fans pour manger gourmand et sain. Et surprise, Karine Le Marchand a apporté sa petite touche. En effet, comme on le remarque sur la couverture, il est écrit que l'animatrice de L'amour est dans le pré a écrit la préface. "Merci Editions Leduc, merci Julien The Access, merci Karine Le Marchand. Et surtout, merci à vous tous, pour tout votre amour qui nous accompagne depuis maintenant bientôt 2 ans, depuis nos premiers pas à 2, vous êtes les premiers témoins de notre amour... On vous aime", se sont réjouis Jérôme et Lucile en légende de leur publication.

A travers un autre post, Lucile expliquait avoir développé un véritable amour pour la cuisine depuis sa rencontre avec Jérôme, et surtout depuis l'arrivée de leur fille dans leur vie. "Jérôme a eu une éducation culinaire avec la vie à la ferme depuis tout petit grâce à sa maman. Il m'a montré le chemin comme il sait si bien le faire avec beaucoup d'amour et de patience. Et puis tout a pris une nouvelle dimension avec Capucine. Cuisiner est devenu beaucoup plus évident et naturel pour moi comme une nécessité de transmettre à notre fille le fondement de notre rencontre. Alors non je ne suis pas une grande cheffe, mais je prends maintenant du plaisir à découvrir de nouveaux goûts", avait-elle confié.