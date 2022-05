Lucile (L'Amour est dans le pré) : dégustation écoeurante, fiesta et plage, son EVJF se poursuit

Actuellement en Bretagne à Quiberon, Lucile profite d'un EVJF mouvementé avec ses amis mais aussi avec Mathieu (candidat chouchou de L'Amour est dans le pré en 2021). Après avoir commencé en douceur, son EVJF a pris une tournure très sportive lorsque ses proches lui ont concocté une matinée de char à voile sur la plage. Fan de la future femme de Jérome, Mathieu a partagé des images de l'activité avant de raconter le léger accident qui est survenu et qui aurait pu être assez grave pour la maman de Capucine.

Amusé, il explique : "On vient de faire du char à voile c'était super et Lucile se posait la question pourquoi elle avait besoin d'un casque....". Très vite, Lucile a compris l'utilité de ce casque quand le mat est venu taper en plein contre sa tête alors qu'elle était lancée à pleine vitesse. "D'un coup elle est sur le char à voile le mat qui se transverse et pam sur la tête ! après elle a fait : "Ça y est j'ai compris pourquoi on a besoin d'un casque !"" confie, un peu moqueur, le mari d'Alexandre.

Un EVJF mémorable

Avant ce léger accident, la jolie brune a pris un bain dans l'eau de mer (glacée) de Bretagne. "Alors là les amis vous voyez il y a la miss Lucile dans l'eau avec son drapé là derrière qui a réussi à rentrer dans l'eau. C'est juste dingue. Elle est courageuse ! Quand elle a une idée en tête, elle l'a pas dans le cul. L'eau est à 12 degrés... Ça va raffermir les chairs hein !"

Pour continuer cette journée décidément riche en émotions, Lucile a dû goûter des mets assez surprenants : des crickets aromatisés à la tomate. "Ça va franchement c'est pas dégueu", a-t-elle confié après avoir englouti l'énorme insecte dans sa bouche. D'autres auraient été écoeurés !

Pour finir en beauté ce week-end, la belle brune a dansé sur l'inimitable Céline Dion avec ses amis mais aussi sur le titre I just haven't met you yet de Michael Bublé, titre du générique de l'émission L'Amour est dans le pré. "Ça a changé notre vie cette musique" ajoute-t-il, ému. Ravi d'avoir pu être présent, Mathieu a adressé de tendres mots à son amie : "Merci ma chérie c'était un EVJF mémorable."