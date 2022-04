Lucile (L'amour est dans le pré) maman : le visage de Capucine dévoilé en partie

Ce lundi 25 avril 2022, Lucile a fait un beau cadeau à sa communauté Instagram. Pour la première fois, la prétendante de L'amour est dans le pré 2020 a dévoilé en partie le doux visage de sa fille Capucine (6 mois), fruit de ses amours avec Jérôme.

L'amour est dans le pré a changé la vie de Jérôme et Lucile. Lors de l'étape du speed-dating, tous deux ont eu un véritable coup de foudre. Sans surprise, le maraîcher de 40 ans l'a invitée chez lui et ils n'ont pas tardé à se mettre en couple. Très vite, la jeune femme de 31 ans a emménagé chez l'agriculteur et en octobre dernier, ils ont eu le bonheur d'agrandir leur famille avec la naissance de Capucine. Une petite fille qu'ils ont toujours souhaitée préserver en cachant bien son visage. Mais ce lundi, la mère de famille a accepté de le dévoiler en partie à ses abonnés.

"La vie m'a tellement gâtée"

Lucile a en effet partagé une photo issue d'un shooting sur laquelle on peut la voir regarder tendrement Capucine (qui apparaît de profil), blottie dans ses bras. Mère et fille portent toutes deux une robe blanche. "Capucine avait 4 mois sur cette photo. Le temps passe à une vitesse vertigineuse... Il y a 2 ans j'écrivais à ton papa à cette même époque de l'année en plein confinement... La vie m'a tellement gâtée ces 2 dernières années et je n'aurais pu imaginer recevoir autant d'amour et de bonheur à vos côtés mes amours. Profitez de chaque seconde les amis, elles sont si précieuses...", a-t-elle commenté sa publication.