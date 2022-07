Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : leur fille Capucine a bien grandi, adorables photos

Jerôme et Lucile, dont le mariage arrive à grands pas, n'ont jamais montré le visage de leur fille. Mais sur cette nouvelle photo on en voit déjà beaucoup puisque la petite fille se tient de profil. Ce que ses parents avaient daigné révélé c'est qu'elle est rousse. Une déclaration faite il y a plusieurs mois et comme on peut le voir elle semble plutôt blonde à présent.

Cette mignonne publication de Capucine a en tout cas fait fondre les abonnés du couple qui ont cru au départ qu'il s'agissait du baptême de la fillette. Pour éviter toute méprise, Jérôme et Lucile ont pris soin de démentir en commentaire.

Si le baptême de Capucine n'est visiblement pas d'actualité, le mariage de Jérôme et Lucile oui. On ne sait toujours pas quand il aura lieu mais tout semble pratiquement prêt ce qui laisse à penser que la date est toute proche. Autre projet du couple, avoir un autre enfant. "C'est notre souhait le plus cher pour elle. (...) Rien de prévu avant le mariage", a fait savoir il y a quelques jours la maman à ses abonnés.