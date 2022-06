Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Le couple passe un cap avant le mariage

Le maraîcher et céréalier de 39 ans et sa belle brune, qui est toujours plus amincie à l'approche du mariage, ont tout l'air d'avoir bien profité de cet anniversaire. C'est à Lyon, non loin de la petite commune de Jons où ils vivent, que Jérôme et Lucile ont posé leurs valises pour un week-end en famille avec leur belle Capucine. "On fête nos deux ans à Lyon avec notre poupée. On a du mal à réaliser", ont-ils reconnu lors d'une soirée au restaurant à trois.

Le conte de fées continue pourtant pour les candidats de L'amour est dans le pré qui ne devraient plus tarder à se dire "oui". Aux dernières nouvelles, les préparatifs du mariage ont bien avancé et tout est presque prêt pour la célébration de leur amour. "Nous avons le fleuriste, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend", a par exemple déjà confié Lucile.