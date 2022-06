Lucile (L'amour est dans le pré) et Jérôme : Une rare image très personnelle de leur fille Capucine partagée

Entre Jérôme et Lucile, ce fut une évidence. En 2020, le maraîcher de 40 ans a participé à L'amour est dans le pré et sa prétendante a rapidement réussi à conquérir son coeur. Non seulement, ils sont toujours aussi fous l'un de l'autre aujourd'hui mais en plus, ils sont devenus les parents d'une petite fille prénommée Capucine, née en octobre 2021.

Cette petite fille, Jérôme et Lucile ont toujours fait en sorte de la préserver, ne dévoilant qu'une partie de son visage sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme de 31 ans n'a pas résisté à l'envie de partager un cliché des plus émouvants et intimes dans la journée de mercredi 8 juin. En effet, en story Instagram, après avoir fait le tri dans ses photos, Lucile en a dévoilé une issue de son accouchement. Elle y apparaît dans son lit d'hôpital avec son tout petit bébé endormi dans ses bras et près de Jérôme, irradiant de bonheur. (Voir notre diaporama).

Capucine est trop belle

Le visage de Capucine est cette fois largement visible mais on se doute que le bambin a depuis bien changé. Sa maman avait d'ailleurs donné quelques indices sur son apparence lors d'une interview pour Télé Loisirs. "Capucine est trop belle... on est ravis ! Elle ressemble beaucoup à Jérôme ! Elle est rousse déjà, et puis il y a des mimiques... c'est compliqué à décrire ! Elle a aussi les yeux bleus", avait-elle décrit.

Rappelons que Jérôme et Lucile enchaînent les heureux événements car ils ont prévu de se marier au cours de l'été prochain. Aussitôt fiancée que la jeune femme avait entrepris de tout préparer pour le jour J. "On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", a indiqué Lucile sur ses réseaux sociaux. La future mariée a également déjà trouvé sa robe après plusieurs séances d'essayage et elle a même réussi à perdre du poids pour se sentir la plus belle au moment de dire "oui", sans pour autant renier ses rondeurs naturelles. "Je ne serai jamais Pamela Anderson, d'ailleurs j'ai toujours été ronde, et je ne le souhaite pas. J'aspire simplement à retrouver la forme et la ligne. Chaque femme est unique et belle peu importe le chiffre sur la balance", rappelait-elle.