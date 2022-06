Lucile (L'amour est dans le pré) amincie pour son mariage : elle dévoile en photo où elle a perdu ses kilos

La fin de l'année 2021 a été remplie d'émotions pour Lucile et Jérôme. Le couple révélé dans L'amour est dans le pré en 2020 a accueilli son premier enfant, l'adorable Capucine née en octobre. Deux mois après son arrivée, l'agriculteur et celle qui a été sa prétendante se fiançaient. Et ils ont prévu de se marier au cours de l'été. Aussitôt la bague au doigt que Lucile s'est empressée de préparer activement la cérémonie de ses rêves. Mais surtout, elle s'est lancée dans un régime afin de perdre ses kilos de grossesse et se sentir la plus belle pour le jour J.

Ces derniers mois, non seulement elle a rééquilibré son alimentation mais la jeune femme a également adopté une routine sportive. Force est de constater que ses efforts portent leurs fruits comme en témoignent les avant/après qu'elle partage fièrement sur sa page Instagram. Elle l'a refait ce mercredi 15 juin 2022, apportant au passage quelques détails. Sur les premières photos, Lucile met en comparaison sa silhouette en janvier et celle en mai. Durant ce laps de temps, elle s'est délestée de 7 kilos. Elle dévoile ensuite une photo d'elle prise en juin et explique avoir perdu en centimètres par rapport au mois précédent. 3 centimètres de moins en tour de cuisses, 2 centimètres pour la taille, 4 centimètres pour les hanches... Lucile n'a décidément pas chômé ! (Voir notre diaporama).

Il faut dire que le mariage va arriver très vite car tout semble s'être accéléré ces derniers jours ! Récemment, Lucile dévoilait par exemple ses essayes de maquillage et de coiffure. La maman de Capucine a également déjà eu droit à son enterrement de vie de jeune fille au mois de mai. Par ailleurs, elle expliquait que les préparatifs de la cérémonie avançaient très bien. "Nous avons le fleuriste, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend", confiait-elle.