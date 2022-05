Lucile (L'amour est dans le pré) amincie pour son mariage avec Jérôme : avant/après impressionnant en photo !

Comme toutes les jeunes mamans, Lucile a pris du poids durant sa grossesse, des kilos en plus dont elle veut, depuis plusieurs mois, se débarrasser. Car une échéance de la plus grande importance arrive très bientôt : son mariage avec Jérôme.

Heureuse maman d'une merveilleuse petite Capucine depuis sept mois, l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré (M6) a fait un point sur son régime auprès des 208 000 abonnés qui la suivent, elle et Jérôme, sur Instagram. "Retour sur le challenge -10 kgs pour le mariage", a-t-elle écrit sur l'une de ses vidéos ce dimanche 15 mai 2022, rappelant que la dernière fois qu'elle avait fait un avant/après en photo remontait en mars dernier. A cette époque, la fiancée de Jérôme avait alors déj perdu 5 kilos. Et la perte de poids a continué depuis.

Aujourd'hui, Lucile en est à 7 kilos en moins et s'approche donc de son objectif. Et son avant/après (janvier VS mi-mai) parle de lui-même. La jeune maman a perdu en tour de cuisses et au niveau du ventre et des hanches. Le résultat est flagrant ! (voir le diaporama). Pour ceux qui suivent Lucile sur les réseaux sociaux, cette dernière ne se prive pas depuis qu'elle a entamé son régime. Pour faire plaisir à Jérôme, et se faire plaisir, elle continue à préparer de bons petits plats. Pour autant, elle reste vigilante et pratique, dès que son emploi du temps de maman et professionnelle (elle aide Jérôme dans son activité de maraîcher), du sport.

Consciente qu'elle ne pourra jamais avoir une silhouette filiforme, Lucile avait déclaré il y a quelques mois : "Je ne serai jamais Pamela Anderson, d'ailleurs j'ai toujours été ronde, et je ne le souhaite pas. J'aspire simplement à retrouver la forme et la ligne. Chaque femme est unique et belle peu importe le chiffre sur la balance." Des rondeurs qui lui vont à la perfection et qui ont tout de suite fait craquer Jérôme.

C'est à Noël dernier que le maraîcher et céréalier de 39 ans exerçant en Auvergne-Rhône-Alpes avait fait sa demande. "Le conte de fée continu...et j'ai dit OUI", explosait de joie Lucile, dévoilant des photos de la demande devant le sapin.