Lucile (L'amour est dans le pré) bientôt mariée à Jérôme : elle tease sa coiffure et son maquillage

La vie de Lucile et Jérôme a changé grâce à L'amour est dans le pré 2020 (M6). Lors du tournage, le maraîcher et céréalier et la jeune femme ont eu un véritable coup de foudre. Ils se sont donc rapidement mis en couple et en octobre dernier, ils ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille qu'ils ont prénommée Capucine. Ce n'est pas tout, les tourtereaux ont prévu de se marier cet été. Ainsi, lundi 13 juin 2022, la future mariée a passé une nouvelle étape avant le grand jour.

Comme elle l'a dévoilé en story Instagram, Lucile a reçu sa coiffeuse et maquilleuse afin de faire un essai avant le grand jour. Ainsi, sa communauté a pu la voir se faire maquiller. Sur les images, elle apparaît avec un rouge à lèvres rouge ainsi qu'un fard à paupières. Côté coiffure, elle semble avoir opté pour un chignon, avec quelques mèches bouclées laissées en cascade. "Vivement le jour J", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle.

Jérôme et Lucile n'ont pas dévoilé la date de leur mariage. Mais on se doute que la cérémonie va vite arriver puisqu'en plus d'avoir fait ses essais coiffure et maquillage, la jeune femme a eu le droit à son enterrement de vie de jeune fille fin mai. Un événement qui a eu lieu à Quiberon, en Bretagne. Au programme : char à voile, dégustation de criquets aromatisés à la tomate ou encore des danses endiablées.

En outre, les préparatifs de la cérémonie ont bien avancé. En avril dernier, la maman de Capucine confiait en story Instagram : "Petit point sur l'avancée du mariage. Nous avons le fleuriste - enfin c'est en cours -, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend." Elle a ensuite expliqué que le DJ était booké. "Je ne vous cache pas qu'on est sur une ambiance vraiment bois naturel. Quelque chose qui nous ressemble évidemment. On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", avait-elle poursuivi concernant la décoration.