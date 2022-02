Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) fiers de Capucine : grande étape pour leur fille

L'année 2022 s'annonce aussi belle que la précédente pour Jérôme et Lucile. Les deux candidats de L'amour est dans le pré 2020 (M6) nagent toujours dans le bonheur. Et le 23 février, l'ancienne SPA manager a annoncé une belle nouvelle à sa communauté.

Il faut croire que c'était écrit, que le destin a tout fait pour les réunir. Dès l'étape du speed-dating, Le maraîcher et céréalier de 39 ans a eu un coup de foudre pour Lucile. Il l'a donc invitée chez lui avec une autre prétendante. Mais cette dernière n'a eu aucune chance. Jérôme et la charmante blonde se sont rapidement rapprochés, puis embrassés. Ils ne se sont pas quittés depuis. Lucile a emménagé chez son cher et tendre et en octobre dernier, ils ont accueilli leur petite fille Capucine.

Si la jeune maman n'a toujours pas souhaité dévoiler le visage de sa merveille, elle se plaît à partager certains moments de vie sur les réseaux sociaux. Ainsi, les internautes ont pu découvrir que Capucine avait récemment passé une nouvelle étape. Début février, la jolie famille s'est rendue en Bretagne, notamment pour rendre visite aux proches de Lucile. Et durant ces vacances, la petite fille a encore plus fait le bonheur de ses parents, en se retournant. "Capucine a commencé à se retourner toute seule pendant nos vacances. Sinon, c'est une conversation classique que vous entendez avec son père", peut-on lire en légende d'une publication sur laquelle elle est sur le ventre (le visage toujours bien caché) pendant que son papa est près d'elle.

Depuis, Jérôme, Lucile et leur fille sont rentrés chez eux, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont retrouvé leur quotidien sur l'exploitation. Mais le 21 février dernier, la jeune femme s'est offert une parenthèse enchantée. Elle s'est rendue dans une boutique en compagnie de sa maman et sa belle maman, pour essayer des robes de mariée. Car oui, l'agriculteur a fait sa demande lors des dernières fêtes de Noël. Et le mariage aura lieu cet été. D'ici là, la future mariée s'est lancée le défi de perdre 15 kilos en tout.