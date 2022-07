Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré), leur fille Capucine un jour grande soeur ? Grosse annonce

Très prochainement, Jérôme et Lucile vont se dire "oui" pour le meilleur et pour le pire entourés de tous leurs proches. Et depuis leur rencontre sur le tournage de L'amour est dans le pré en 2020, c'est assurément le meilleur qu'ils ont vécu, notamment grâce à l'arrivée de leur premier enfant, l'adorable Capucine (née en octobre 2021).

Si le bambin n'a pas encore fêté son premier anniversaire, ses parents semblent déjà se projeter pour la suite. En effet, à l'occasion d'une session questions/réponses sur Instagram dimanche 10 juillet, Lucile a évoqué son désir d'agrandir la famille. "Capucine sera-t-elle grande soeur ?", lui a demandé un internaute bien curieux. Et pour elle de répondre franchement : "Oui, c'est notre souhait le plus cher pour elle". En revanche, avec Jérôme, elle va devoir se montrer patiente car elle doit déjà venir à bout d'un gros projet : son mariage. "Rien de prévu avant le mariage", a-t-elle prévenu.

Son union avec le maraîcher et céréalier de 39 ans ne devrait toutefois plus tarder, au vu de la grande avancée des préparatifs. Tout est en effet presque prêt pour la célébration de leur amour, dont la date est encore inconnue. "Nous avons le fleuriste, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend", expliquait celle qui s'est beaucoup amincie pour le Jour J il y a quelques semaines.

Après les festivités, Lucile et Jérôme ont bien sûr prévu de partir en voyage de noces. Et celui-ci ne se fera pas à deux mais à trois. Car le couple n'a pas l'intention de laisser leur bébé Capucine derrière lui. Une décision qui leur avait d'ailleurs valu quelques critiques. "Désolée, ce n'est pas notre concept de laisser notre fille pendant 15 jours sans nous ! Chacun ses choix mais ce n'est pas le nôtre. Et le voyage sera d'autant plus beau avec elle", avait alors réagi cash la jeune maman.