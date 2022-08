Lucile (L'amour est dans le pré), son mariage avec Jérôme imminent : elle annonce une mauvaise nouvelle...

Depuis leur rencontre en 2020 sur le tournage de L'amour est dans le pré, tout semble sourire à Jérôme et Lucile. En seulement deux ans de relation, le couple a déjà accueilli un premier enfant, l'adorable petite Capucine (née en octobre 2021). Et pour couronner le tout, ils se sont fiancés à la fin de l'année dernière. Le mariage est d'ailleurs aujourd'hui imminent ! Mais voilà, un coup dur est survenu.

En story Instagram samedi 6 août, Lucile a expliqué à travers un court message vouloir prendre du recul avec les réseaux sociaux en raison d'une "grosse fatigue" soudaine et vraisemblablement préoccupante. "J'ai dû me reposer", a-t-elle continué. Et pour elle de promettre malgré tout de revenir "en forme" dès le lendemain. Mais, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la chérie de Jérôme n'est toujours pas sortie de sa réserve, laissant alors sans doute ses fans dans l'incompréhension et peut être même l'inquiétude.

Il faut dire que ces derniers mois ont été éreintants pour Lucile. Non seulement elle s'est occupée de manière très active des préparatifs de son mariage, mais elle s'est également fixée un objectif tout personnel. Celui de perdre dix kilos. Aux dernières nouvelles, il ne lui restait plus qu'à se délester de deux kilos pour réussir son pari. À tout cela s'ajoute évidemment son rôle de jeune maman avec un bébé de moins d'un an. Alors, Lucile en aurait-elle trop fait ? Rester en tout cas à espérer qu'elle sera bien sur pieds à temps pour son mariage, dont la date exacte a toujours été gardée secrète.

Les amoureux avaient néanmoins laissé entendre que la cérémonie aurait lieu au cours de l'été, dans un esprit naturel qui leur ressemble. "On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", expliquait Lucile sur ses réseaux sociaux. Pour ce qui est de sa robe, Lucile en a choisi une digne d'une princesse. Il y a quelques mois, elle glissait quelques indices sur son allure lors de ses essayages et s'affichait en partie avec une pièce dos nu, avec du tulle et de la dentelle au niveau du bas et légèrement transparente à certains endroits au niveau du haut.