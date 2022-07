Lucile (L'amour est dans le pré) amincie : son objectif bientôt atteint avant le mariage, confidences

Très prochainement, Lucile et Jérôme vont se dire "oui" entourés de tous leurs proches lors d'un mariage "champêtre et naturel" qui leur ressemble. Le couple révélé dans L'amour est dans le pré en 2020 peaufine certainement actuellement les tous derniers détails de la cérémonie mais Lucile, elle, doit terminer une tâche toute personnelle. En effet, dès ses fiançailles au mois de décembre dernier, elle s'est fixée l'objectif de perdre 10 kilos pour le grand jour, soit ses kilos de grossesse après avoir accueilli son premier enfant, Capucine, en octobre 2021.

Lucile a de quoi être fière car, lors d'une session question/réponse sur Instagram mercredi 27 juillet, elle a annoncé qu'elle était tout près de son but. "Il m'en reste 2 à perdre", a-t-elle confié à sa communauté. Pour arriver à ce stade, Lucile a tout donné. "J'ai fait très attention à mon alimentation mais j'ai surtout mis en place une vraie routine sport", a-t-elle expliqué. La jolie brunette avoue également s'être aidée de produits minceurs, censés favoriser l'affinement de la silhouette. Des produits qui ont été des "alliés de taille et très importants". Mais pas de miracle, l'effort personnel reste toujours plus fiable.

La jeune maman a par ailleurs précisé qu'elle n'était pas du genre à se priver et s'autorisait quelques écarts de temps à autre. Mais dans l'ensemble, elle est toujours autant motivée pour perdre du poids. Et ce, pour plusieurs raisons. "C'est un caractère, j'aime beaucoup les challenges. Les -10 kilos avant le mariage, j'en fait une affaire personnelle", a-t-elle reconnu. Qui plus est, Lucile souhaite être en bonne forme pour le jour où elle est Jérôme décideront d'agrandir leur famille. "Je veux enclancher une seconde grossesse plus tard et il est hors de question niveau santé de repartir avec tous ces kilos", a-t-elle justifié.

Une fois son objectif de perte de poids atteint, Lucile va néanmoins pouvoir relâcher la pression car elle aura alors simplement "un objectif moins marqué". "Ce n'est pas indispensable, je m'aime bien ronde aussi", a-t-elle souligné.