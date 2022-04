Lucile (L'amour est dans le pré) bientôt mariée à Jérôme : elle reçoit un cadeau très utile pour le jour J !

Dans quelques mois, Lucile et Jérôme vont se marier. Deux ans après leur coup de foudre sur le tournage de L'amour est dans le pré (2020) et moins d'un an après la naissance de leur fille Capucine (née en octobre 2021), les amoureux ont décidé de s'unir au cours de l'été prochain. Aussitôt fiancée, Lucile a pris en main les préparatifs pour que tout soit parfait le jour J. Mais la jeune maman est heureusement bien aidée !

Lundi 18 avril 2022, elle a d'ailleurs annoncé en story Instagram avoir reçu un beau et très utile cadeau de la part d'une marque avec qui elle collabore. Elle lui avait envoyé un coffret appelé "Le Kit de la mariée". À l'intérieur, on y retrouve un papier ensemencé qui lui donnera l'occasion de faire pousser un arbre de l'amour, un mini bouquet de fleurs séchées, des pansements au cas où un incident surviendrait, un petit biscuit qui porte la drôle d'inscription : "Tant pis pour ta robe, vas-y craque" ou encore un lot de mouchoirs pour essuyer ses larmes de bonheur. (Voir notre diaporama).

Même son entourage n'a pas été oublié puisque Lucile a reçu des sacs en toile sur lesquels est écrit : "Poussez-vous je suis la demoiselle d'honneur" et "Poussez-vous je suis le témoin". "Ça je sais à qui je vais les donner", commente la maman amincie.

Mais surtout, Lucile était comblée d'enfin mettre la main sur un élément qu'elle attendait tout particulièrement : ses faire-part de mariage. On y découvre un dessin représentant le couple, elle est en robe de mariée et lui en tenue de circonstance et a une barbe rousse très voyante. Le tout est disposé au milieu d'un décors champêtre. "Ça c'est la beauté de notre faire-part", lâche la future épouse.

"On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", expliquait Lucile récemment sur ses réseaux sociaux. Nul doute que les internautes auront l'occasion de se faire une bonne idée au moment de la cérémonie !