Noémie (L'amour est dans le pré) : Moment de gêne avec son chouchou Gaël, Karine Le Marchand "flippée"

La saison des amours a repris sur M6. Ce lundi 22 août, la 17e saison de L'amour est dans le pré a officiellement été lancée. Cette année il y a 13 candidats (9 hommes et 4 femmes, âgés de 25 à 70 ans). Lors de la diffusion des portraits, les téléspectateurs avaient d'ores et déjà pu faire la connaissance de Noémie, une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de Bourgogne-Franche Comté, âgée de 25 ans. La benjamine de la saison a beaucoup souffert dans son passé, victime de plusieurs infidélités. Aujourd'hui, elle est prête à se relancer dans une relation sérieuse et même à fonder une famille très rapidement.

Mais Noémie ne veut pas n'importe qui et a un certain type d'hommes : des rugbymen, grands et costauds. Quatre prétendants ont apparemment répondu à ses critères d'après leurs courriers, ceux qu'elle a décidé de rencontrer aux speed-datings. Il y a d'abord Romain, rugbyman de 27 ans originaire de l'Aisne et commercial dans le secteur agricole. Lui aussi a été déçu en amour pour les mêmes raisons que Noémie et se retrouve célibataire depuis 4 ans. Il est désormais prêt à repartager sa vie avec quelqu'un et la jolie blonde s'est révélée être un véritable "coup de coeur" à la diffusion de son portrait. Il n'a alors pas hésité à la couvrir de compliments une fois face à elle. La discussion a par ailleurs été fluide et ils se sont trouvés de nombreux points communs. Noémie l'a trouvé très intéressant mais a bloqué sur un détail : sa taille. "Il est petit hein", a-t-elle lâché plus tard.

Le temps d'y réfléchir, elle a pu faire la connaissance de Gaël, son "chouchou" après lecture de sa lettre. Malheureusement, la situation fut quelque peu gênante au départ. Très stressé, Gaël ne s'est pas montré très souriant ni volubile, ne répondant aux questions de Noémie que par monosyllabes. Même Karine Le Marchand se dit "flippée", craignant qu'il ne fasse pas l'affaire pour la suite. Et pourtant, Noémie est sous le charme, estimant que Gaël "a tout à fait le caractère" qui lui faut. "Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas et je pense qu'il fait partie de ce que je veux", a-t-elle confié. Le coup de coeur est donc confirmé.

C'est tout naturellement qu'elle lui a alors proposé de la rejoindre quelques jours chez elle. Noémie a également choisi de donner sa chance à Romain.