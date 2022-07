L'amour est dans le pré : Une candidate approchée par un prétendant en off, situation cocasse

C'est le retour de la saison des amours pour les agriculteurs ! Dans quelques semaines sera lancée la dix-septième édition de L'amour est dans le pré à laquelle 13 candidats ont accepté de participer (9 hommes et 4 femmes, âgés de 25 à 70 ans). Lors de la diffusion des portraits au mois de février dernier, les téléspectateurs ont d'ores et déjà pu faire la connaissance de Noémie, une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de Bourgogne-Franche Comté, âgée de 25 ans.

Solaire et pétillante, la jolie blonde a semble-t-il fait beaucoup d'effet suite à son passage. À tel point qu'un prétendant n'a pas pu attendre les speed-datings pour la rencontrer. C'est ce qu'elle a confié lors de la conférence de presse de l'émission qui s'est tenue au début du mois de juillet. Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. "Apparemment, il y en a un qui est venu mais je n'étais pas là. Il est tombé sur mon père", a-t-elle raconté. Pris de cours, l'homme a alors inventé une drôle d'histoire. "Il a bégayé un petit peu. Il a dit à mon père : 'Non, mais je venais voir si vous aviez un taureau à vendre...' et il est reparti", a continué Noémie. Reste à savoir s'il a ensuite retenté sa chance en lui écrivant un courrier...

En attendant, cela annonce de belles choses pour la jeune femme qui a beaucoup souffert dans le passé. Lors de sa rencontre avec Karine Le Marchand, elle expliquait avec émotion que sa vie amoureuse était synonyme de "néant" depuis quatre ans. Soit depuis ses dernières relations chaotiques. "J'en ai eu quatre et dans les 4, on m'a trompée. Ça avait commencé en étant de belles histoires. Je m'étais accrochée et quand je m'accroche et que je suis sûre, je donne tout. Du coup forcément on est déçu. Mais j'avais tellement l'habitude que le schéma se répète", confiait-elle, espérant réussir à se "sortir les doigts du c*l" si le bon se présentait à elle.

Côté critères, Noémie aimerait tomber sur un homme grand et costaud qui voudrait avoir des enfants avec elle et se marier. C'est tout ce qu'on lui souhaite !