L'amour est dans le pré - Karine Le Marchand charmée par les nouvelles dents de Jean : "C'est beau, c'est naturel"

En février dernier, Jean avait touché le coeur des téléspectateurs de L'amour est dans le pré. A 60 ans, cet éleveur de vaches allaitantes qui travaille dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes, papa de trois enfants, a connu de nombreuses épreuves. Parmi elles, l'infidélité de sa femme, que cette dernière avait fini par lui avouer. Une trahison qui avait duré longtemps et une rupture dont le touchant agriculteur a eu beaucoup de mal à se remettre. Mais Jean n'a pas perdu foi en l'amour et c'est plein d'espoir qu'il participe à la 17e saison de L'amour est dans le pré.

L'émission phare de M6 a fait son grand retour lundi 22 août avec la diffusion des premiers speed datings. Et il y a eu un sacré changement pour Jean depuis la diffusion des portraits à l'hiver dernier. Telle n'a pas été la surprise de Karine Le Marchand que de découvrir que l'agriculteur n'était plus exactement le même homme. Sur son conseil, Jean s'est fait refaire les dents, un changement spectaculaire et réussi qui avait déjà été dévoilé sur les comptes Instagram de L'amour est dans le pré et de M6, mais dont Karine Le Marchand n'avait, semble-t-il, pas encore eu connaissance.

"T'as des belles dents", a lancé l'animatrice à l'agriculteur lors de son arrivée sur la péniche parisienne où se sont déroulés les speed-datings. "Ah c'est beau, fais-moi un sourire", a poursuivi la star de M6, heureuse que Jean ait franchi le pas. "C'est beau, c'est naturel", l'a-t-elle félicité, Jean ayant l'envie de "présenter un peu mieux".

3 speed datings, 2 prétendantes choisies pour aller à la ferme

Jamais venu à Paris de toute sa vie, Jean avait une mission de la plus haute importance : découvrir en vrai les trois prétendantes qu'il avait retenues suite à la lecture du courrier. Sa première rencontre en face-à-face, quelque peu maladroite, s'est déroulée avec Corinne, une jeune retraitée de 63 ans habitant Nancy, qui n'a finalement pas été retenue par Jean.

Deuxième prétendante à rencontrer Jean, Laurence. Célibataire depuis quatre ans, ayant vécu de nombreuses épreuves - dont deux divorces et la perte de ses parents jeune - la prétendante de 55 ans avait tapé dans l'oeil de l'agriculture lorsqu'elle avait mentionné travailler dans une école maternelle. Douceur, patience, tendresse... autant de qualité attendues par Jean, et l'agriculteur ne s'est pas trompé. "Ca c'est mieux passé que je pensais et je l'ai trouvé plus jolie maintenant que sur la photo. C'était trop beau en fait", a conclu Jean à l'issue de leur rencontre, conquis.

Dernière prétendante à passer l'étape du speed dating, Nathalie, le coup de coeur de l'éleveur de vaches. La coupe courte et blonde platine de cette dernière, aux airs d'Annie Cordy, lui avait beaucoup plu. Après un premier contact assez froid, l'ambiance s'est finalement détendue entre l'agriculteur et la grenobloise de 55 ans, maman d'un garçon, endurcie par des blessures sentimentales.

Ce sont donc Laurence et Nathalie qui ont été choisies par Jean pour passer quelques jours en sa compagnie à la ferme. Reste maintenant à savoir si l'agriculteur à l'âme si sensible saura jouer la carte séduction avec ses deux invitées....