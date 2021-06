Alexia Mori en sous-vêtements pour afficher son corps post-grossesse qu'elle "n'apprécie pas"

Le 16 avril 2021, la vie d'Alexia Mori a changé. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 7, en 2013) a accueilli son troisième enfant. Un petit garçon qui se prénomme Camille. Mais il n'y a pas que son quotidien qui a changé, son corps aussi et elle l'a mis en avant en story Instagram, le 8 juin 2021 (voir diapo).

Nombreuses sont les mamans qui aiment suivre les stories d'Alexia Mori. La jeune femme met un point d'honneur à dévoiler sa vie avec ses bons, mais aussi ses mauvais côtés. Hors de question de faire croire à ses abonné(e)s que tout est beau et rose chez elle, de quoi en décomplexer certaines. Et nul doute que ses publications d'hier soir ont ravi de nombreuses femmes.

Comme toutes les futures mamans, Alexia Mori a pris du poids lors de sa dernière grossesse. L'ancienne candidate de télé-réalité a affiché 26 kilos en plus dans la balance. Si depuis, elle a perdu beaucoup de poids, elle n'est pas encore satisfaite de son corps. Afin de le faire savoir, celle qui est aussi l'heureuse mère de Louise (4 ans) et Margot (2 ans) a posé en sous-vêtements. "Le jour de l'accouchement, je faisais 76 kilos pour 1m59. Aujourd'hui, j'en fait 59. Déjà 17 de perdu sur les 26 pris. Et comme je disais à l'une d'entre vous, j'assume de vous montrer ce corps mais je ne l'apprécie pas. Je ne vais pas mentir en disant j'aime mon corps c'est faux. Bien évidemment, je suis reconnaissante car grâce à lui, j'ai porté et donné la vie trois fois. Mais ce corps ne me plaît absolument pas. Mais je pense qu'il est important de montrer les choses telles qu'elles sont. Que l'on n'a pas toute un corps de rêve après l'accouchement et que, comme beaucoup, on doit faire des efforts et travailler dur pour retrouver une silhouette qui nous plaît", peut-on lire en légende.

Nul doute que, dès qu'elle pourra reprendre le sport, Alexia Mori retrouvera la silhouette dont elle rêve. Et pour ce faire, elle fera ses programmes sportifs Alexia's Challenge. Elle a déjà prouvé par le passé que cela était efficace et devrait une fois de plus partager son évolution.