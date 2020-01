Amy Schumer essaie désespérément de tomber enceinte : "Je me sens déprimée"

Elle a envie d'agrandir la famille. Maman depuis mai d'un petit garçon, Amy Schumer se bat actuellement contre la nature pour porter à nouveau la vie. Sur Instagram, la comédienne de 38 ans a choisi de partager la vérité crue, celle qui la ronge depuis des heures. "Voilà une semaine que je suis en pleine fécondation in vitro, explique-t-elle sur son compte Instagram. Je me sens déprimée, je ressens beaucoup d'émotions. Si quelqu'un est passé par là, si vous avez des conseils pour moi ou que vous voulez bien partager votre expérience, s'il vous plaît, faites-le. Nous sommes en train de congeler mes ovules et essayons de savoir quoi faire pour offrir à Gene, un petit frère ou une petite soeur."

Pour illustrer sa détresse, Amy Schumer a partagé une photographie de son corps meurtri, des bleus parcourant le bas de son abdomen. Elle a même inscrit son numéro de téléphone – +1 (917) 970-9333 – pour recueillir des témoignages qui pourraient l'aider. Depuis le mois de mai 2019, l'humoriste pouponne son petit Gene Attell Fischer, après une grossesse compliquée – marquée par une hospitalisation et une hyperémèse gravidique – qu'elle raconte dans son spectacle Growing, disponible sur Netflix. Les aléas de ce premier essai ne l'auront pas effrayée suffisamment pour qu'elle abandonne l'idée d'être une nouvelle fois mère !