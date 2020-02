Ana Moura : La prêtresse du fado en tournée en France

Elle représente le fado de son époque, elle en est devenue une figure incontournable. Digne représentante de son Portugal natal, Ana Moura entame une tournée en France avec un point d'orgue le 1er février au Grand Rex, à Paris.

Née il y a quarante ans à Santarem, au Portugal, elle a chanté avec les plus grands noms de la musique, comme Mick Jagger ou Prince. C'est d'ailleurs dans un groupe de rock qu'Ana Moura a commencé sa carrière, avant que la passion du fado prenne le dessus. Sa musique séduit le monde puisque son fado est résolument moderne. Le chanteur des Rolling Stones l'a convie même à interpréter No Expectations au stade José Alvalade XXI, à Lisbonne, en juin 2007. Prince a chanté avec elle à l'occasion d'un concert dans la capitale portugaise, en juillet 2010. Quant au reste de ses pairs, ils l'applaudissent notamment car elle a fait l'ouverture de l'Eurovision en 2018. Elle accumule aujourd'hui quelque six albums studio, dont l'un, Para além da saudade, sorti en 2007, est devenu disque de platine, s'écoulant à plus de 20 000 exemplaires.

"Il n'y a pas de voix de fado comme celle d'Ana Moura, peut-on lire sur le site officiel de l'artiste. Une voix qui traverse librement la tradition, mais qui prend aussi le temps de flirter avec élégance avec la musique pop (...). Mais ce qui la distingue vraiment, (...) c'est son habileté à transformer instantanément en fado toute mélodie à laquelle elle prête sa voix."

Elle sera le 1e février au Grand Rex de Paris, 21 février au Femina de Bordeaux, le 22 à la Coopérative de mai et le 23 au Radiant-Bellevue de Calluire.