Andy Murray relooké par ses filles : drôle de photo du confinement

Lors d'un entretien avec Novak Djokovic diffusé sur Instagram le 17 avril dernier, Andy Murray s'est confié sur son confinement en famille. Une parenthèse inédite qui lui permet de profiter de sa femme, de leurs filles, mais aussi de leur petit garçon prénommé Teddy, né en octobre dernier. "J'ai vu mes enfants faire du vélo ou nager. On apprend une nouvelle façon de vivre, je crois, alors que l'on est habitué à voyager. Je réalise que quand le tennis sera terminé, tout ira bien", a-t-il confié. "Nous sommes enfermés depuis six semaines 24h/24, en tant que joueur de tennis, c'est très étrange d'être à un même endroit, tu n'es jamais entièrement détendu en tournée", a de son côté déclaré Novak Djokovic qui est confiné à Marbella (Espagne) avec sa femme Jelena et leurs deux enfants, Stefan et Tara. "Je n'ai jamais connu ça en quinze ans, je me découvre en tant que mari et père", a ajouté le champion serbe.