Andy Murray papa pour la troisième fois, Kim Sears lui offre un garçon

En octobre dernier, Andy Murray confirmait la grossesse de sa femme Kim Sears et l'arrivée imminente de leur troisième enfant. Le joueur de tennis écossais de 32 ans avait déclaré lors d'une interview accordée au Sunday Times que son épouse devait accoucher "d'un jour à l'autre" et qu'ils seraient "très occupés avec trois enfants de moins de 4 ans". La famille s'est bel et bien agrandie.

The Sun révèle en effet que le troisième enfant d'Andy Murray et Kim Sears a pointé le bout de son nez à la fin du mois d'octobre. L'accouchement se serait déroulé dans un hôpital de Londres alors que le couple habite à Oxshott, un village situé dans le Surrey, à moins d'une heure de route de la capitale anglaise.

Déjà parents de deux filles, Sophia, 3 ans, et Edie, 2 ans, Andy Murray et Kim Sears ont eu le bonheur d'accueillir cette fois-ci un petit garçon. Le sexe du bébé a été révélé par Roy Erskine, le grand-père du tennisman écossais. "C'est un petit garçon. Je ne connais pas encore son prénom. J'ai vu des photos. Ils vont bien", a-t-il commenté au Sun.

Andy Murray et Kim Sears, mariés depuis avril 2015, se sont toujours montrés très secrets à propos de la naissance de leurs enfants. Celle de Sophia avait été révélée par la presse britannique et celle d'Edie par Shirley Erskine, la grand-mère du sportif, qui s'était confiée à la radio écossaise Heart Scotland News.

La jolie Britannique de 31 ans avait largement éveillé les soupçons de grossesse en juillet dernier, lorsqu'elle était apparue avec des rondeurs inattendues dans les tribunes.