Anne-Charlotte Pontabry (Cachou) maman : ses deux fils ont bien grandi, son aîné lui ressemble tant !

Son rôle dans la série Classe Mannequin... c'est comme si c'était hier ! Et pourtant. Anne-Charlotte Pontabry, que l'on a découverte sous le pseudonyme de Cachou en 1993, a bien évolué depuis les premières tirades de Victoire, son personnage un brin chipie. Aujourd'hui, la comédienne est toujours un pilier du petit écran, sur une thématique différente, souvent en rapport avec le crime et la justice. Commissaire Magellan, Joséphine ange gardien font notamment partie de sa filmographie... Mais elle a récemment rejoint le cast de Mytho, avec Marina Hands, pour la deuxième saison du show.

Côté vie privée, Anne-Charlotte Pontabru a passé un cap important : le 27 avril 2021, elle a célébré son anniversaire et soufflé 48 bougies. Il est loin le temps où elle donnait la réplique à Vanessa Demouy. L'actrice, qui n'a plus tellement contact avec ses anciens camarades, s'est construit au fil des ans un nouvel entourage. Professionnel, mais aussi familial ! En couple avec le footballeur Stéphane Porato, elle a eu un premier fils, James, qui a 16 ans. Puis un second est arrivé, fruit de ses amours avec le banquier Franck Cygler, nommé William, déjà 9 ans. Une chose est sûre : les deux frères ont hérité de la beauté de leur maman et l'aîné du clan lui ressemble à s'y méprendre.