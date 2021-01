Cachou : Que devient Anne-Charlotte Pontabry ?

À 48 ans, Anne-Charlotte Pontabry est une femme comblée. Installée en Normandie auprès des siens, l'ancienne star de la série Classe Mannequin est mère de deux garçons : James (né en 2004 de son union avec le footballeur Stéphane Porato) et William (né le 4 mars 2012, fruit de son amour Franck Cygler).

Le 17 novembre 2020, l'actrice et mannequin adressait de tendres mots d'amour à son fils aîné pour son 16ème anniversaire. En légende d'un cliché où l'on découvre un beau jeune homme blond aux yeux bleus, Anne-Charlotte écrivait : "Joyeux anniversaire mon fils d'amour ... 16 ans, que tu es grand ! que le temps passe vite ! Je suis fière du jeune homme que tu es devenu... je t'aime si fort. Tu as fait de moi une maman il y a 16 ans, tu m'as transformée, tu m'as fait découvrir le plus beau sentiment qui existe : l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils...."