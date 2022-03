Anne Consigny : Son charmant fils Vladimir est aussi comédien !

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Acteur charismatique et très séduisant, Vladimir fait la fierté de sa maman Anne Consigny sur le petit et le grand écran. Talentueux, le jeune homme de 33 ans est également apparu dans plusieurs séries Netflix à succès notamment au côté de Gérard Depardieu. De quoi provoquer l'admiration de l'actrice du film "Abdel et la comtesse" diffusé le 5 mars 2022 sur W9.

Révélée à la télévision dans la série La Chambre des dames puis au cinéma dans une adaptation portugaise du Soulier de satin de Paul Claudel, réalisée par Manoel de Oliveira, Anne Consigny a eu deux fils avec le réalisateur Benoît Jacquot : Vladimir, né en 1988, comédien, et Louis, né en 1994. Désormais séparée et mariée depuis le 25 mai 2013 à l'historien d'art Éric de Chassey, l'actrice s'apprête à revenir sur grand écran dans le film Permis de construire d'Éric Fraticelli. Maman fière, le fils aîné d'Anne Consigny a décidé de suivre ses traces dans le milieu du cinéma. Beau brun au regard ténébreux, Vladimir Consigny a obtenu son premier rôle à seulement 17 ans dans le film Gaspard le bandit. Il a ensuite tourné avec de grands réalisateurs comme James Huth dans Hellphone (2007), Alain Resnais dans Les Herbes Folles (2009), Adolfo Arrieta dans Vous n'avez encore rien vu (2012), Adolfo Arrieta dans Belle Dormant (2016).

Récemment, il est apparu dans le film Netflix At Eternity's Gate de Julian Schnabel (pour lequel il a été invité à la Soirée d'ouverture du Festival de Marrakech en 2018) mais aussi dans La Petite Femelle avec l'actrice Lucie Lucas réalisé par Philippe Faucon. ll est aussi apparu dans la saison 2 de Marseille, diffusée sur Netflix où il campe le fils du patron du Sporting Marseillais. Passionné de photographie, il dévoile également ses clichés sur le site Zéphyr Consigny où il partage des portraits et des oeuvres abstraites floues et très colorées. Sur Instagram, le jeune homme partage aussi les illustrations qu'il réalise pour le magazine Regain. En février 2022, il a notamment suivi des Moines dans l'Abbaye de Lérins afin de réaliser un reportage. En septembre 2019, il a exposé ses oeuvres aux Beaux-Arts de Paris dans le cadre d'un diplôme. Deux mois plus tard, il a dévoilé une nouvelle série baptisée Givre qui a été exposée à l'atelier Faigenbaum.