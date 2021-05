Annelise Hesme, "inconsolable" après l'arrêt de la série Nina : "J'ai pleuré pendant une semaine"

La série médicale Nina, diffusée sur France 2, c'est fini. Après un franc succès et un an et demi d'absence, la chaîne diffuse la sixième et dernière saison à partir de ce mercredi 26 mai 2021. Une saison raccourcie à six épisodes, au lieu d'une dizaines les autres fois. Annelise Hesme, qui interprète le rôle principal, l'infirmière Nina, se livre auprès de nos confrères de Télé 7 Jours sur l'arrêt du feuilleton.

L'actrice de 45 ans a pris une claque en apprenant la nouvelle. "J'ai pleuré pendant une semaine ! J'étais inconsolable...", confie-t-elle. Il faut dire que durant toutes ces années, Annelise Hesme, dont les soeurs Clotilde et Elodie sont aussi connues, s'est attachée à son personnage, mais aussi à ses collègues : "On ne fait pas une série basée sur l'humain pendant six saisons sans que cela ne laisse de traces. Toute l'équipe avait fini par créer une vraie famille. Même si les conditions de tournage étaient parfois difficiles, qu'il fallait se lever tôt, faire de la route, se taper les embouteillages, ça restait une fête."

Après la prise d'otages qui a marqué la fin de la cinquième saison, la série tourne autour de la fermeture de l'hôpital. Les services ferment les uns après les autres, le matériel est débarrassé au fil des épisodes... Une manière pour la production de dire "adieu" en douceur aux téléspectateurs. Pour cette ultime saison, des guests sont attendus à l'instar de Lorie Pester, Mélanie Maudran, Samy Gharbi ou encore Anny Duperey.

Annelise Hesme bientôt de retour à la télévision

Nina, c'est terminé. Mais Annelise Hesme n'a pas pour autant quitté les plateaux de tournage. En effet, ces derniers mois, elle enchaîne, animée par "la passion" du cinéma, de son métier d'actrice. "Chaque rôle est une nouvelle aventure. Je n'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement ! J'ai fait le tour de la France : dans le Sud-Ouest, j'ai tourné, pour France 3, Meurtres à Toulouse, puis à Pau, On n'efface pas les souvenirs, un très joli téléfilm avec Sam Karmann, confie-t-elle. J'ai ensuite enchaîné avec J'ai menti, dans le Pays basque, une mini-série policière avec Camille Lou, pour France 2. Et, toujours pour cette chaîne, je figure au casting d'une série judiciaire avec Daniel Njo Lobé, qui s'appelle Le Code. Là, je me repose, mais pas très longtemps, car je vais prochainement commencer une série pour Disney+." Rien que ça ! Soulagement pour les fans de Nina qui retrouveront leur héroïne préférée dans divers projets prochainement.

L'interview d'Annelise Hesme est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, numéro du 17 mai 2021.