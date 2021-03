Annelise Hesme : Ses soeurs Elodie et Clotilde sont aussi des actrices célèbres

Si on connaît Annelise Hesme pour son rôle dans Tanguy ou encore Platane, on connaît tout autant ses soeurs, Élodie et Clotilde. On ne les savait peut-être pas liées par le sang, mais Élodie Hesme est elle aussi une actrice qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans. Ayant commencé sa carrière en 1997, la comédienne a notamment fait partie du casting de la série H.

Cherif, Section de recherches, Commissaire Valence, Nina, Les Rivières Pourpres... l'épouse du réalisateur Jonathan Zaccaï s'est aussi illustrée au cinéma, dans son film Le Grand Bain ou comme productrice pour JC comme Jésus Christ. Également romancière, Élodie Hesme a une si belle plume qu'elle a écrit des chansons pour Tina Arena, dont le tube Aimer jusqu'à l'impossible. Nowenn Leroy, Céline Dion, Johnny Hallyday, Amel Bent, Lara Fabian... La liste de ses clients est longue.

Puisqu'il en est ainsi dans la famille, Clotilde Hesme - la petite dernière - exerce aussi le métier d'artiste, notamment au théâtre. Après des études au cours Florent, elle obtient rapidement une nomination aux César pour le film Les chansons d'amour. Quatre ans plus tard, en 2012, elle remporte finalement le trophée pour Angèle et Tony. On la connait désormais pour son rôle d'Adèle dans la série Les Revenants ou encore dans Chocolat, avec Omar Sy.

Le mardi 16 mars 2021, les téléspectateurs du téléfilm Le canal des secrets, diffusé sur France 3 dès 21h05, pourront admirer Annelise Hesme dans le rôle de la brillante commissaire parisienne, Izia Moreno, mandatée pour enquêter sur un double meurtre commis dans l'Aude. Un personnage aux antipodes de l'infirmière Nina...