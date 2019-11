Antonio Banderas : Papa chic avec sa fille Stella, sous les yeux de sa famille

2019 touche à sa fin et l'heure est venue d'en dresser le bilan ! Au cinéma, Douleur et gloire fut un des films les plus appréciés de l'année. Son héros Antonio Banderas a reçu un nouvel award pour sa performance, prix remis par sa fille Stella, sous les yeux de sa compagne Nicole, de la soeur de cette dernière et de son frère.

Les Premios Vanity Fair 2019 ont tourné à la réunion de famille ! La cérémonie organisée par l'édition espagnole du magazine Vanity Fair a eu lieu lundi 25 novembre 2019 à Madrid. Antonio Banderas en était un des invités de marque. Élégant en smoking noir, l'acteur de 59 ans s'est présenté sur le photocall avec sa fille Stella (23 ans, née de son mariage avec Melanie Griffith) et sa compagne Nicole Kimpel.

La soeur de Nicole, Barbara Kimpel, et le frère d'Antonio, Javier, étaient également de la partie. Tous ont applaudi la remise du prix d'Antonio Banderas, présenté par la ravissante Stella.