Ashley Jensen (Agatha Raisin) : brisée par le suicide de son mari

C'est l'une des actrices anglaises les plus marrantes et les plus demandées. Après avoir démarré aux côtés de Ricky Gervais dans Extras, puis de s'être fait connaître du grand public grâce à sa participation dans la série Ugly Betty, Ashley Jensen est désormais une figure reconnue du petit écran. L'actrice de 51 ans campe également le rôle d'Agatha Raisin, cette jeune retraité qui résout des meurtres dans la campagne anglaise. Derrière cette vie professionnelle brillante, se cache néanmoins une femme brisée depuis plusieurs années maintenant.

En novembre 2017, on apprenait la mort du mari d'Ashley Jensen, Terence Beesley, lui aussi acteur, à l'âge de 60 ans. Ce dernier s'est donné la mort dans le garage de la maison du couple, à bord de sa voiture, suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Un moment absolument terrible pour l'actrice puisque c'est elle qui a découvert le corps de son mari en rentrant à la maison. Une équipe médicale a bien tenté de le ranimer, mais il était déjà trop tard. Plus tard, elle a déclaré : "J'ai été extrêmement choquée par ce qui s'est passé. Je ne l'oublierais jamais. Terence et moi étions ensemble depuis 18 ans, mais je n'aurais jamais pensé qu'il soit capable de ça". Elle a ajouté ne jamais avoir eu de doutes sur son mari, expliquant qu'il avait de nombreux amis et qu'il semblait heureux.

Le couple était marié depuis 10 ans lorsque le drame est arrivé. Ils avaient même un enfant, le jeune Francis, né en 2009. Ashley Jensen avait rencontré Terence Beesley en 1999 lors de la production d'une pièce de théâtre. Ils se sont mariés en 2007 et ont vécu à Londres et Los Angeles, avant de déménager dans la campagne anglaise, près de Bath, où le drame à eu lieu. L'enquête menée par les autorités locales a conclu au suicide de l'acteur. Depuis, l'actrice tente de se reconstruire en se plongeant dans son travail et en élevant au mieux son garçon.

